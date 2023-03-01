Adalet Bakanı Bozdağ'dan depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bozdağ, daha sonra ilçedeki konteyner kentte incelemede bulundu. Burada depremzedelerle sohbet eden Bozdağ, sorun ve talepleri dinledi.





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