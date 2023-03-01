Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki öğrenciler Gaziantep'teki okullara nakil yaptırabilecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin Gaziantep'teki pansiyonlu okullara nakil yaptırabileceklerini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki okulları 13 Mart itibarıyla açmayı planladıklarını belirtti.

Gül, paylaşımında, "İslahiye ve Nurdağı'nda okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizden il merkezimizdeki pansiyonlu okullarda okumak isteyenlerin nakillerini kabul edip burs vereceğiz. İsteyenler Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat etsin lütfen." ifadelerine yer verdi.



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