Adalet Bakanı Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemede bulundu.

İlçede kurulan konteyner kenti ziyaret eden Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.

Daha sonra konteyner kentte kalan vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, sorun ve talepleri dinledi.



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