Üç ilde mutfağı bulunan firma, Halkbank'ın desteğiyle depremzedelere "Bafra pidesi" ikram ediyor

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen üç ilde mobil mutfak oluşturan restoran, Halkbank'ın desteğiyle depremzedelere "Bafra pidesi" ikram ediyor.

Merkezi Samsun'da bulunan Niyazi Kesim Restoran'ın yöneticilerinden Hazar Kesim, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan mobil aracında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin üçüncü gününden beri sahada olduklarını söyledi.

Halkbank'ın desteğiyle üç ayrı bölgede mobil mutfak açtıklarını ifade eden Kesim, "Günlük 3 biner kişiye, toplamda 9 bin kişiye hizmet veriyoruz." dedi.

Adıyaman merkezde, Hatay'ın Belen ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde mobil mutfakları olduğunu belirten Kesim, bu operasyonda bulunmaktan ve insanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kesim, Bafra pidesinin Samsun'un Bafra ilçesine özgü bir pide olduğunu, üç günde bir araçlarla sevkiyatının sürdüğünü, sevkiyatlarla birlikte malzemeleri sürekli olarak tazelediklerini ve takviye ettiklerini aktardı.

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