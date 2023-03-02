Nurdağı'nda acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 50'sinin yıkımı tamamlandı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların yarısının yıkımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Nurdağı'nda, 4'ü uzun erişimli makas olmak üzere 40 iş makinesi ve 70 kamyonla 7269 sayılı Kanun kapsamında hukuki süreçleri tamamladıktan sonra acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Çevre güvenliği alarak yıkım işlemlerini yapan ekipler, günlük ortalama 5 bin metrekare yapının yıkımını gerçekleştiriyor.

Enkazların taşındığı alanlarda ise jandarma ekipleri 24 saat güvenlik önemli alıyor.





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