Gaziantep'te enkaz altında kalan 5 küçükbaş hayvan kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ağır hasar gören ağılın enkazında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra sağ çıkarıldı.

Bademli Mahallesi'nde yaşayan besici Ökkeş Önder, 2 katlı binanın ağıl olarak kullanılan zemin katında küçükbaş hayvanlarının mahsur kaldığını yetkililere bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zemin katı çöken binada mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Depremin ardından 25 gün geçmesine rağmen ekipler, enkaz altındaki 5 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Bitkin olduğu görülen küçükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerce tedavi altında alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, besicinin depremin ardından bir kısım küçükbaş hayvanını enkazdan kurtardığını ve geri kalanları öldükleri düşüncesiyle kurtaramadığını söyledi.

Besicinin sabah saatlerinde koyunlarının sesini duyarak kendilerine ulaştığını aktaran Karayılan, "Depremin 25'inci gününde hayvanlarımıza canlı ulaşarak mutlu olduk." dedi.



Karayılan, enkazda başka küçükbaş hayvanın olup olmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.





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