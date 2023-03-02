Gaziantep "Alo 153 Çağrı Merkezi" deprem sonrası 203 bin 313 çağrıyı cevapladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin "Alo 153 Çağrı Merkezi", 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte 203 bin 313 vatandaşı ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, depremlerde binası hasar gören çağrı merkezinin, Büyükşehir Belediyesi Veri Koordinasyon Merkezi'nde hizmete devam ettiği belirtildi.

Merkezde çalışan personelin yanı sıra izinli olanların da bulundukları yerden dizüstü bilgisayar üzerinden hizmet akışını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, depremlerin yaşandığı saatten bu yana ekiplerin 203 bin 313 çağrıyı cevapladığı aktarıldı.

Ekiplerin, vatandaşlara SMS yoluyla bilgi ulaştırdığı anlatılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin, en yakın toplanma ve barınma alanları ile sosyal tesis ve spor salonlarına yönlendirdiği, cenaze işleriyle ilgili taleplerin karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Koordinasyon Şube Müdürü Seda Gazyağcı, afetin ardından 30 kişilik ekiple hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Gazyağcı, depremler sonrası personelin bulunduğu yerden hizmete devam ettiğine dikkati çekerek, "Zorda olsa görevimizin başındaydık. O gün izinli olan çalışanlarımız da geldi. İkinci depremde de görev başındaydık. Çocuklarımız da yanımızdaydı haliyle. Deprem anında 2 çocuğumun elini tuttum ve işimizi yapmaya devam ettik." ifadesini kullandı.

Çağrı merkezi çalışanı Büşra Özyaşar da bazı arkadaşlarının depremi çağrı merkezinde yaşadığını ve güvenli yer temin edilene kadar araç içerisinden çağrıları cevapladıklarını anlattı.

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