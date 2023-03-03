Gaziantep'teki SGK İl Müdürlüğünde EYT yoğunluğu

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GAZİANTEP (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Gaziantep'teki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binasına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, kent merkezinde bulunan SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, gazetecilere, depremlerden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tedbir alarak çalışmalara başladıklarını belirten Uzun, "Depremden dolayı vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce inşallah normale döneriz. Biz A ve B planı yapmıştık. Şu anda bir problem yok, kısa sürede bu kalabalığı eritip talepleri karşılarız." dedi.



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