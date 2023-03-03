Afetzede liseliler depremzedeler için ekmek üretiminde görev alıyor

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GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ/OKAN COŞKUN - Gaziantep Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Endüstriyel Ekmek Tesisi'nde görev alan öğretmen ve öğrenciler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ürettikleri ekmekleri depremzedelere gönderiyor.

Ekmek tesisinde çalışan 5 öğretmen ile yaklaşık 20 öğrenci, günde 35 bin ekmek üreterek depremzedelerin ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Okul müdürü Aytaç Karaca, AA muhabirine, deprem felaketinden sonra bölgede ekmek ihtiyacını karşılayabilmek adına üretime başladıklarını söyledi.

Karaca, depremin ikinci gününden itibaren öğrencilerin büyük fedakarlıkla öğretmenleriyle gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya halinde ekmek ürettiklerini kaydetti.

Ürettikleri ekmekleri depremzedelere ulaştırdıklarını belirten Karaca, "İlk zamanlarda büyük ekmeklerin ziyan olduğunu fark edince 50 gramlık ekmek üretmeye döndük. Paketleme işlemi yaparak da hijyen problemini ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Ürettikleri ekmeklerin özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile merkez Şehitkamil ilçesinde dağıtıldığını anlatan Karaca, depremin ikinci gününden bugüne kadar 732 bin ekmek dağıttıklarını ifade ederek, "Bölgede ilk gün doğal gaz sıkıntısı yaşandığından okulumuzda bulunan fırınlardan birini elektrikli sisteme çevirdik. Üretime devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Depremzedelere yardımım olduğu için çok mutluyum"

Öğrencilerden Nurcan Doğan ise depremin ikinci gününden itibaren okula gelip ekmek üretimine katkı sunduğunu belirterek, "Depremzedelere yardımım olduğu için çok mutluyum. Allah, herkesin yardımcısı olsun. Ben gece gündüz demeden çalışıyorum. Ailem de benimle gurur duyuyor." ifadesini kullandı.



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