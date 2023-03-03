CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Gaziantep'teki değerlendirme toplantısına katıldı

GAZİANTEP (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kurmaya karar verdik. Kadın kollarımızdan bir arkadaşımız orada bulunacak." dedi.

Gaziantep'te partisinin gündem değerlendirme toplantısına katılan Nazlıaka, daha sonra CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede CHP'nin birçok yardım faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Nazlıaka, depremin hemen sonrasında CHP Genel Merkezi'nde koordinasyon merkezi kurulduğunu belirtti.

Afet bölgeleriyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktaran Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kurmaya karar verdik. Kadın kollarımızdan bir arkadaşımız orada bulunacak. Gelen kadın arkadaşlarımız istediği gibi sorunlarını paylaşacak, biz de onları uzman kadrolarla buluşturacağız. Bir kadın hastalığı varsa konusunda uzman doktorla buluşturacağız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyacı varsa bir psikolog ile buluşturacağız. Hukuki bir destek almak istiyorsa da bir avukatla buluşturacağız. Asla ve asla vatandaşımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlayacağız."

Toplantıya CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar ile partililer katıldı.



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