Depremzede Elmas Teyze, enkazda annesi telef olan kuzusu "Nazlı"yla teselli oluyor

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GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR/ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yakınlarını kaybeden ve eviyle ağılı yıkılan Gaziantepli Elmas Teyze, depremin 25. günü enkazdan kurtarılan kuzuyla hayata bağlandı.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki Bademli Mahallesi'nde besicilik yapan Ökkeş (67) ve Elmas (59) Önder çiftinin, 2 katlı binalarının ağıl olarak kullandıkları zemin katı çöktü.

Mahalleli ve oğlu Şaban Önder'in yardımıyla depremin ilk günlerinde 25 koyununu enkazdan çıkaran, dün de 5 küçükbaş hayvanına kavuşan çift, mahallede kurulan çadırda yaşamlarını sürdürüyor ve hayvanlarına bakıyor.

Elmas Teyze, depremin acısını enkazda annesi telef olan "Nazlı" ismini verdiği kuzusuyla gideriyor.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Elmas Önder, AA muhabirine, depremin ardından bazı hayvanlarını kurtardığını, önceki gün de enkazdan yeniden ses duyduklarını söyledi.

Kuzuların sesinin duyduktan sonra sabaha kadar uyuyamadığını, dün de 5 hayvanın daha kurtarıldığını ifade eden Önder, "Kuzularımız canlı çıkınca çok mutlu oldum. Hayvanlarımız çok zayıflamış. Kuzularımı evlatlarım gibi seviyorum. Eşim geçmişte satacaktı ama sattırmadım. Enkaz altında Nazlı'nın annesi ölmüş. Kızımı enkaz altından çıkaramadık, Nazlı'nın annesi öldü." dedi.

Duygulu anlar yaşayan ve göz yaşlarına hakim olamayan Önder, Nazlı'ya özenle baktığını ve aralıklarla çadıra götürdüğünü dile getirdi.

Yaşlı çiftin oğlu Şaban Önder ise deprem nedeniyle birçok akrabasının ve tanıdığının hayatını kaybettiğini anlattı.

Defin işlemlerin ardından ailesine yardım ettiğini ve küçükbaş hayvanlarını kurtarmaya çalıştığını anlatan Önder, depremin ilk günlerinde 25 küçükbaşı kurtardıklarını, depremin 25. gününde ise 5 küçükbaş hayvanı daha canlı kurtardıklarını belirtti.

Önder, başka yerlerde olan kuzularını depremin 24. gününde enkaza getirmesiyle enkazdaki küçükbaş hayvanlarının ses çıkardığın belirterek, şunları kaydetti:

"Valilikten izin aldıktan sonra jandarma gelerek tutanak tuttu. Makina ayarladılar ve dün 6 küçükbaşı çıkardım. Biri öldü ve diğer 5'i yaşıyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Küçükbaş hayvanımız kurtarılınca çok mutlu olduk. Bunlar da bir can ve can kurtarıyoruz. Bir canlıyı kurtarmak bambaşka bir şeydi, çok güzeldi."

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