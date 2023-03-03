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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te deprem sonrası evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA

Gaziantep'te deprem sonrası evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Yavuz Selim Mahallesi'nde deprem felaketini fırsat bilerek apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.D'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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