Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akademisyenlerle görüştü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden etkilenen merkez ile ilçelerde yürütülecek çalışmalarla ilgili 40 kadın rektör ve rektör yardımcısıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, video konferansta belediyenin deprem bölgelerinde vatandaşa sunulan hizmet ve çalışmalar hakkında sunum ve bilgilendirme yapan Şahin, başta su yönetimi olmak üzere, temizlik, sosyal yardımlar ile son durum hakkında konuştu.

Kentin olağanüstü zor bir dönemden geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizi dirençli yapma konusunda bir araya geldik. TÜBİTAK ile deprem master planı yapmıştık. Teknik odalar, akademik kadrolar, sivil topluk kuruluşları ve beşeri sermayemizle bu işin uzman hocalarıyla çalışmaya başlamıştık. 'Dirençli Şehir' konusunda en hazır kentlerden bir tanesiydik. Biz itfaiye bölümümüzü bu gibi durumlara hazırlamış, personelimizi arama kurtarma konusunda eğitmiştik."

Toplantıda vatandaşların hayatını hızlı bir şekilde normalleşmesi için çalışıldığını aktaran Şahin, özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçe belediyelerinin bu büyük sorunu kaldıracak güçte olmadığını ve ilçeleri hızlı bir şekilde ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

İlçelerde yıkılan tarihi mekanları aslına uygun hızlı bir şekilde restore edeceklerini dile getiren Şahin, "Orta ve uzun vadeli sürdürülebilir dirençli şehir yolculuğumuzda teknoloji, bilgi ve bilim yoluyla bu toplantıya katılan katılımcıların tecrübelerinden yararlanacağız. Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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