Gaziantep'te kuyumcu dükkanını soyma teşebbüsünde bulunan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulunduğu ve iş yeri sahibini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına yüzü maskeli silahlı bir şüphelinin yağma teşebbüsünde bulunması ve iş yeri sahibini tabancayla yaralamasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin Y.Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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