Gaziantep'te depremlerde hasar gören evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşanan depremler sonrası hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Aydınlık Mahallesi'nde bir adresten hırsızlık yapan 3 zanlıyı tespit etti. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.



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