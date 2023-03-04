Meslek liseliler, depremzede öğrenciler için güneş panelli konteyner sınıf üretiyor

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GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN / KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te meslek lisesi öğrencileri, afetzede arkadaşlarının eğitimden geri kalmaması için güneş panelli konteyner sınıf üretiyor.

Şehitkamil ilçesindeki Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan üretim kapsamında gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Metal Teknolojisi Alanı'nda okuyan 20 öğrenci, okul idarecileri ve meslek öğretmenleri eşliğinde konteyner sınıf üretmeye başladı.

16 öğrencinin ders görebileceği, 3 metre genişliğinde ve 7 metre uzunluğundaki sınıflar, üzerlerine monte edilen güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretebiliyor.

- "Öğrencilerimiz büyük fedakarlıkta bulunuyor"

Okul Müdürü Aytaç Karaca, AA muhabirine, depremlerden okulların da etkilendiğini hatırlattı.

Ağır hasarlı veya yıkılan okulların bulunduğuna dikkati çeken Karaca, "Bakanlığımızın talimatıyla ilk günden itibaren okulumuzda konteyner üretimine geçtik. Bölgemizdeki 6 ile bugüne kadar 42 konteyner sınıfın sevkiyatını gerçekleştirdik. Şu an da hummalı çalışma içindeyiz." dedi.

Karaca, ilk zamanlar yaşadıkları elektrik kesintileri sorunlarını da aşarak üretime başladıklarını anlattı.

Konteyner sınıfların güvenli olduğunu belirten Karaca, "Ağır hasarlı veya yıkılan okullarımızda eğitimin aksamaması için ürettiğimiz konteynerler güneş enerji sistemli. Üstlerine panelleri sabitliyoruz. Enerjiyi kendi üretiyor." diye konuştu.

Karaca, Bakanlığın planladığı tarihlere okulları yetiştireceklerini dile getirerek, "Bu projede bizi en çok heyecanlandıran, öğrencilerimizin de depremden etkilenmesine rağmen şu an üretiyor olmalarıdır. Öğrencilerimiz büyük fedakarlıkta bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Depremin ikinci gününden itibaren buradayız"

Öğrenci Ömer Can Atmaca, depremin etkisini üzerinden atmasının hemen ardından okula geldiğini söyledi.

Ailesinden izin alarak çalışmalara katıldığını belirten Atmaca, "Depremin ikinci gününden itibaren buradayız. Gece gündüz çalışıyoruz. Depremzedeler için sınıf üretiyoruz. Öğrencilerimiz eğitime devam etsin diye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Orhan Kayakıran da okul müdürünün çağrısıyla geldiklerini ve vardiyalar halinde üretime devam ettiklerini dile getirdi.





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