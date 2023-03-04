Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentte yaşayan afetzedelere mutfak seti ulaştırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, konteyner kentte yaşayan afetzedelere metal tencere, tava, tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak ve kepçeden oluşan mutfak seti dağıttı.​​​​​​​

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