Afetzede veterinerler enkazdan kurtarılan "can dostları" gönüllü tedavi ediyor

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN/KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te enkazdan kurtarılan hayvanlar, gönüllü afetzede veterinerlerin sunduğu hizmetle sağlığına kavuşuyor.

Depremlerden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye ve Nurdağı'nda enkaz altından yaralı çıkarılan hayvanlara, gönüllü veterinerler tarafından müdahale ediliyor.

Hayvanların tedavisini yapan, mama ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan veterinerler, bazılarını mikroçip yardımıyla ulaştıkları sahiplerine teslim ediyor, bazılarını ise sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturuyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren veterinerler, bugüne kadar 300'e yakın hayvanı sağlığına kavuşturdu.

- "Gönüllü hizmet hiç durmadı"

Gaziantep-Kilis Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, AA muhabirine, bölgede görevini sürdüren veteriner hekimlerin de ciddi şekilde depremden etkilendiği söyledi.

Türkiye'nin diğer illerinden gelen veteriner hekimlerin de kendilerine yardımda bulunduğunu ifade eden Peri, "Bu süreçte çiftlik hayvanları için enkazdan çıkarma çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı personeli yaptı ve sağ çıkan olunca bizlere ihbarda bulundular. Gönüllü meslektaşlarımız da oralara gidip müdahaleyi yaptılar. 610'uncu saatte 4 koyunu enkaz altından canlı çıkardık. Bu mucizeler sevindiriyor. Kedi ve köpekler için çalışabilecek durumda olan klinikler ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor." diye konuştu.

Peri, Türk Veteriner Hekimler Birliği koordinasyonunda birçok veterinerin bölgede görev yaptığını, birçok veterinerden de bölgedeki çalışmalara katkı sunmak için talep geldiğini kaydetti.

Görevlerinin önemine işaret eden Peri, "Kutsal bir meslek yaptığımızı ortaya koyduk çünkü deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın çoğunun klinikleri göçük altında kaldı. Bir şekilde bir yerlerden ödünç araç temin ettiler, yine de müdahale ettiler. İlaç konusunda oldukça destek aldık. Gönüllü hizmet hiç durmadı. 6 Şubat'tan itibaren hem evcil hayvanlara hem de çiftlik hayvanlarına hizmetimiz sürekli devam etti." ifadelerini kullandı.

- "Mikroçipin bize faydası oldu"

Peri, insanlar gibi hayvanların da depremden etkilendiğini anlatarak, enkaz altından kurtarılan hayvanların da çok korktuğunu gördüklerini belirtti.

"Mikroçipin bize faydası oldu. İlk olarak kayıtlarına baktık. Hayatta olan sahiplerini bulduk. Hayatta değillerse kaydına ulaştık. İnsanlar hayatta ama hayvanının nerede olduğunu bilmiyor. Mikroçip bu bağlantıyı sağladı. Bu da bizim için sevinç kaynağı oldu." ifadelerini kullanan Peri, bazı hayvanların sahiplerini mikroçip sayesinde bulduklarını dile getirdi.

- "Arama kurtarma köpeklerinin de bakımlarını üstlendik"

Veteriner hekim İlkay İnaç da depremin şokunu atlattıktan sonra çalışmalara başladıkları belirtti.

Enkaz altından çıkarılan hayvanların bakımlarını üstlendiklerini ifade eden İnaç "Arama kurtarma köpeklerinin de bakımlarını üstlendik. Hem çok üzgünüz hem de elimizden bir şey geldiği için mutluyuz. Arama kurtarma köpekleri sürekli enkaz altında çalıştılar, soğuktan etkilendiler. Onlara gönüllü hekimler müdahale etti." dedi.

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