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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde yakınlarını kaybeden çiftçiler acılarına rağmen tarla mesaisine başladı

AA

Depremde yakınlarını kaybeden çiftçiler acılarına rağmen tarla mesaisine başladı

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR/CEBRAİL CAYMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çiftçiler, üretimin aksamaması için tarlalarını işliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, yoğun olarak hububat, biber ve üzüm üretimi yapılan İslahiye ilçesindeki çiftçileri de etkiledi.

Afet nedeniyle yakınlarını ve evlerini kaybetmenin acısını yaşayan bazı çiftçiler, sarsıntıların yarattığı şoku üzerlerinden atamasa da üretimin aksamaması için tarla mesaisine başladı.

Depremle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan çiftçiler, ilkbahar aylarında gerçekleştirilen ekim, sulama ve gübreleme işlemlerini sürdürüyor.

Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Koşar, AA muhabirine, üst üste yaşanan depremlerde 17 yakınını kaybettiğini söyledi.

Yakınlarını defnettikten sonra zor da olsa normalleşmeye çalıştıklarını belirten Koşar, bölge için önemli olan tarımsal çalışmalara yeniden başladıklarını dile getirdi.

Koşar, buğday tarlasında ilaçlama ve gübreleme yaptığını ifade ederek, "Tarım ve üretim beklemeye gelmez, mecbur çalışacağız. Biberi ekmiştim şu an ona tapan çekiyorum. Tarım önemli, üretmezsek yaşayamayız. Mahsulleri yetiştireceğiz ki Türkiye, işçi ve biz faydalanalım. Depremin etkisini üzerimizden atmasak bile mecburen çalışacağız." şeklinde konuştu.

- "Fırıncılar buğday bekliyor"

Depremde kız kardeşini kaybeden Mehmet Dağcı da tarımın önemli olduğuna dikkati çekerek, üretime devam etmek gerektiğini vurguladı.

Fırıncıların buğday beklediğini dile getiren Dağcı, "Afetten sonra topyekun mücadele etmemiz gerek. Yaşam bir şekilde devam ediyor, sonuçta burada da bir yaşam var." ifadesini kullandı.

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