Diğer işlerini bırakıp depremzedeler için konteyner üretiyorlar

GAZİANTEP (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Depremden etkilenen bölgelerdeki en önemli sanayi merkezlerinden Gaziantep'te, konteyner üretme kabiliyeti olan firmalar kapasitelerini zorlayarak, depremzedelerin bir an önce çadırdan daha iyi şartlara sahip kapalı alanlara geçişini sağlamaya çalışıyor.

İtina Prefabrik Konteyner işletmesinin sahibi Bilal Dalgacı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ASELSANNET, Tosyalı gibi Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarının konteyner ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mücbir sebep dolayısıyla mevcut işleri beklemeye alıp depremzedeleri, kapalı ve sıcak bir alana geçirmek için çalışma planlarını yeniden düzenlediklerini belirten Dalgacı, şöyle devam etti:

"Depremler ve sonrasında gelen artçılarla beraber herkes konteyner ihtiyacını ön plana koydu. Betonarme binalara kimse girmek istemiyor. Herkes ya arabasında kalıyor ya da çadırlar da soğuk olduğu için konteyner tercih ediliyor. Konteyner yalıtımı dolayısıyla biraz daha ön plana çıkıyor. İnsanların barınma ihtiyacını deprem sonrasında en iyi karşılama yöntemi konteyner. Bu bölgede konteynerde talep patlaması yaşandı. Depremzedeler kapalı, sıcak bir alana geçmek istedi. Firmalar ise üretime devam edebilmek için işçilerine konteynerden barınma alanları oluşturmak istiyor."

Depremden sonra ilk şoku atlatmalarının ardından taşın altına en başta elini koyması gerekenin kendileri olduğu düşüncesiyle birkaç gün sonra imalata başladıklarını vurgulayan Dalgacı, üretimin devam edebilmesi için de ekiplerine, onların ailelerine, hatta komşularına konteynerde barınma imkanı sağladıklarını aktardı.

Dalgacı, artan talep nedeniyle eleman sıkıntısı yaşadıklarını, sanayi ve ticaret odalarına bu konuda başvuru yaptıklarını ifade ederek, üretimi hızlandırmaya ve en kısa sürede daha çok insanı kapalı alana geçirmeye uğraştıklarını anlattı.

- Öncelik Valilik için yapılacak üretimde

Bilal Dalgacı, deprem öncesinden malzeme tedariklerinin olduğunu, buna rağmen zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini dile getirdi. Gerekirse kullanılanın bir üstü malzemeyle çözüm üretmeyi sürdürdüklerini belirten Dalgacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem öncesinde günde 3-4 konteyner üretimi söz konusuydu. Genelde ASELSAN ile çalıştığımız için özel üretimlerdi. Hatta 1 haftada çıkan konteyner olabiliyordu. Depremden sonra ekibi güçlendirip, standart ölçülere geçerek günlük boş 6, mutfaklı ve 1+1 olmak üzere 4 konteyner üretebiliyoruz. Kapasitemiz iki katına çıktı. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te ağırlıklı olarak çalıştığımız müşterilerimiz vardı. Onlar siparişler verdiler. Mağdur vatandaşlarımız anında geldi. Daha önce ürün verdiğimiz kişilerin yönlendirdikleri oldu. 10-15 gün bu taleplere çalıştık. Daha sonra Valilik öncülüğünde, Gaziantepli sanayiciler şehirdeki konteyner üreticilerini toplayıp yardım kampanyası kapsamında 3 bin konteyner talebinde bulundu. 31 Mart'a kadar konteynerde öncelik Valilik için yapılacak üretim olacak. Bölgedeki en sıkıntılı kesimler İslahiye ve Nurdağı'ndaki talepler karşılandıktan sonra diğer talepler de karşılanabilecek. İlk sevkiyatımızı yaptık, daha da hızlandırıp milleti bir an önce kapalı alana yerleştirmeye çalışıyoruz."

Bu çalışmalar dolayısıyla planlarında değişikliğe gittiklerine işaret eden Dalgacı, "Konteyner taleplerinde Valilik teslimatları dolayısıyla 31 Mart'a kadar sipariş almamaya çalışıyoruz. Aldıklarımızı da bu tarihten sonrasına sıralıyoruz." dedi.

Dalgacı, AFAD ve Valiliğin özellikle 1+1, mutfak, tuvalet ve duştan oluşan konteyner talep ettiğini bildirdi.

Duvar ve tavanda kullanılan malzemelerle konteynerlerin yalıtımının sağlandığını, çift cam kullanıldığını vurgulayan Dalgacı, depremden önce ürettikleri konteyner standardını, artan talep ve hızlı üretim baskısına rağmen koruduklarını ifade etti.

- "Konteyner yapma gibi bir planımız yoktu"

Nur-İş Gaziantep Bölge Temsilcisi Orhan Harat ise ilk depremin ardından sabah saatlerinde bir süre dışarıda kaldıktan sonra iş yerlerine döndüklerinde binalarında önemli bir sorun olmadığını gördüklerini kaydetti.

Çalışanlarına 1 hafta izin verdiklerini, sonrasında faaliyete başladıklarını aktaran Harat, depremin ardından ortaya çıkan konteyner ihtiyacına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin şunları paylaştı:

"Asıl işimiz PVC ve cam. Konteyner üreticilerine pencere yapıyoruz. Daha önce konteyner yapma gibi bir planımız yoktu. İnsanların dışarıda soğukta kalmaması için çaba gösterdik, konteyner yapmaya karar verdik. Vatandaşlarımızı konteyner içine bir an önce sıcak bir ortama taşıyalım niyetiyle bu işe giriştik. Bu iş bize çok uzak bir iş değil. İnsanlarımıza faydalı olabilmek için ekibimizi seferber ettik. Bunu yaparken de bir kar amacı gütmedik. İnsanları soğuk havadan, zor şartlardan korumak amacıyla bu işe kalkıştık. Nur-İş olarak Adana ve Gaziantep'te bu konuda üretim yapıyoruz. Adana'da günde 60-80, Gaziantep'te ise günde 15 tane üretmeye çalışıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmeler için ürettiğimiz konteynerler, depremden etkilenen bölgelere gönderiliyor. İller Bankasının bu konuda talepleri var. Biz buralara veriyoruz, Kahramanmaraş, Nurdağı, İslahiye, Hatay gibi bölgelere sevkiyat yapıyorlar."

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