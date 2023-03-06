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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te depremden zarar gören su tesislerinin onarımı tamamlandı

AA

Gaziantep'te depremden zarar gören su tesislerinin onarımı tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentin su ihtiyacını karşılayan tesislerin onarım çalışmalarının tamamladığını, kentin hiçbir noktasında su kesintisinin bulunmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin 3 ana su kaynağından biri olan Kartalkaya Barajı terfi hattı yerinde müdahalelerle 24 saat içerisinde çalışır hale getirilerek su teminine başladı.

Barajın terfi hattında zarar gören ön gerilmeli betonarme borularındaysa onarım çalışmaları sürüyor.

Mizmilli Yer Altı Su Kuyuları'nda ise ağır hasar gören Mizmilli Terfi Merkezi'nde şehri besleyen 3 terfi tesisi hasarlı olmasına rağmen durdurulamayıp, terfi merkezi binasının döşemeden başlanarak ağır yükünden kurtulması amacıyla kontrollü yıkım işlemi yapıldı.

Tesislerdeki bulanıklık değeri, tektonik hareketler sonucu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uymadığı için değerler normale dönene kadar bu bölgeden su temin eden vatandaşların bölgeden gelen suyu sadece kullanım suyu olarak değerlendirmesi istendi.

Hangi mahallelerin kullanım suyu kullanması gerektiği sosyal medya platformları aracılığıyla planlı olarak açıklandı.

21 Şubat'ta su bulanıklık değerlerinin normal seviyeye dönmesiyle tüm suların içme suyu olarak kullanılabileceği bilgisi vatandaşla paylaşıldı.

Diğer su temin kaynağı Düzbağ İçme Suyu'nda ise öncelikle enerji nakil hatlarında oluşan arızalar giderilip Düzbağ kaynağında deprem sonrası oluşan tektonik hareketler sonucu bulanıklık değeri 2000 NTU gibi arıtılması mümkün olmayan seviyelere ulaşıldı.

Yaşanan afet sonrasında tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, şehirde dönüşümlü olarak su temin edilen geçen günlerde yaklaşık 4 bin kilometrelik evlere servis sağlayan şebeke sistemlerinde 2 bin 576 civarında tespit edilen arızanın onarımları sağlandı.

Diğer yandan GASKİ tarafından depremden bugüne kadar şehir merkezi ve ilçelerde içme suyu ve kanalizasyon arızaları dahil olmak üzere toplam 24 bin 469 arıza onarıldı.

Tüm bu çalışmalar neticesinde kentin su ihtiyacını karşılayan tesislerin onarımı tamamladı, kentin hiçbir noktasında su kesintisi kalmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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