Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1'i avukat 4 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir avukatın evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mücahitler Mahallesi'nde avukat U.A'nın bir araç içerisinde K.S'ye uyuşturucu sattığının belirlenmesi sonrası K.S'nin üzerine yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

K.S'nin uyuşturucuyu avukattan aldığını beyan etmesi üzerine U.A'nın ikametinde bir miktar kokain ele geçirildi.

Avukatın ikametinden çıkan M.D'nin üzerinde yapılan aramada da çeşitli miktarlarda kokain ve sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyon kapsamında avukat U.A, yanında bulunan Y.Ş. ve K.S. ile M.D. gözaltına alındı.

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