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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te genç depremzedenin kırılan protez bacağı yenilendi

AA

Gaziantep'te genç depremzedenin kırılan protez bacağı yenilendi

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen yerlerden, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde protez bacağı kırılan İbrahim Halil Yıldırım'a, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri yardım etti.

İçerisu Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki, doğuştan engelli Yıldırım'ın protez bacağı sarsıntı sırasında kaçmaya çalışırken kırıldı.

Evlerinin ağır hasar alması nedeniyle AFAD ekiplerince kurulan çadırda yaşamını sürdüren Yıldırım, kendisini ziyaret eden belediye ekibine talebini iletti. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi personeli protezi yenileyerek gence teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelliler Daire Başkan Serdar Tolay, AA muhabirine, deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Yıldırım'ın talebini de yerine getirdiklerini belirten Tolay, "Bize durumunun bildirilmesi üzerine arkadaşlarımız gitti. Kullandığı protez kırılmıştı, depremde hasar görmüştü. Arkadaşlarımız tamirini gerçekleştirdi. Vatandaşımız bu işlemden dolayı teşekkür etti." dedi.

Uzman fizyoterapist Enver Katırcı da deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımız köye geldiğinde ailesi protez talebi olduğunu belirtiyor. Buraya ulaştık ve protezini yeniledik. Deprem sürecinde yürüyemediğini söylemişti. Anında müdahale edip protezini yeniledik." diye konuştu.

- "Evin bahçesine çadır kurdular, orada kalıyoruz"

Depremzede Yıldırım ise doğuştan engelli olduğunu dile getirdi.

Protezle yaşantısını sürdürdüğünü anlatan Yıldırım, "Birçok ameliyat geçirdim. İlk deprem geçer dedim ve bekledim. İkinci depremde daha da korktum. Koltuğun altına geçtim. Daha sonra kaçarken protezim kırıldı. Bir süre dışarıda kaldım. Belediyeden ekipler geldi. Beni gördüler. Bilgi verdim ve başka arkadaşlar gelip protezimi yeniledi. Beni çok mutlu ettiler. Ev ağır hasarlı olunca yıkım kararı geldi. Evin bahçesine çadır kurdular, orada kalıyoruz." ifadesini kullandı.

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