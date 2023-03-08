Orman Genel Müdürlüğünden deprem bölgesine odun yardımı

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GAZİANTEP (AA) - Orman Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere odun gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Orman Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki yakacak ihtiyacını karşılamak için gönderilen odunlar Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Karabük'ten yola çıkan 45 vagon ve 1500 ster yakacak odun taşıyan tren, bölgede Toprakkale, Fevzipaşa, Köprüağzı, Kahramanmaraş, Narlı, Pazarcık ve Gölbaşı istikametindeki güzergahtan sevkleri yapıldı.

Zonguldak'tan gelen 300 ton odunun Türkoğlu'na, Karabük'ten gelen 750 ton odunun ise Türkoğlu, Pazarcık ve İslahiye'de dağıtım merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

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