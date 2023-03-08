CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklama

GAZİANTEP (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nazlıaka, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Nurdağı ilçesinde kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren Kadın Kolları olarak bölgede bulunduklarını belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden bu yana dayanışmayı yükseltiyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar için de bir seferberlik başlattık. Bugün afet bölgelerinde kadın danışma merkezlerimizi açıyoruz. Kadınlar bize gelmeyecek, biz onların ayağına gideceğiz. Bu kadın danışma merkezlerimiz sayesinde kadınlara hukuki ve psikolojik destek, ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, sağlıkla ilgili yaşadığı sorunlar çerçevesinde doğru kişilerle bir araya getirilmesi gibi konularda gücümüz yettiğince faaliyet göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak konteynerlerin tüm afet bölgelerinde kurulmasını sağlayarak, kız kardeşlerimizle dayanışmayı daha da yükselteceğiz."

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