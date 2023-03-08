Gaziantep'te abartı egzoz kullanan araç sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aracında abartı egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran "modifiyeli" araç kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, abartı egzoz bulunduğu tespit edilen bir aracın sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza kesildi.

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