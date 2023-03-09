Milli Eğitim Bakanı Özer, İslahiye'de ziyaret ve incelemede bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Kalyon Konteyner Kent'teki sınıfları gezen Özer, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, çocukların etkinliklerine katıldı.

Daha sonra konteyner kentte kalan vatandaşların taleplerini dinleyen Özer, ardından kırsal Altınüzüm Mahallesi'ndeki Mehmetçik Okulu'nda incelemede bulundu.

Bakan Özer'e ziyaretlerinde Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye Koordinatör Valisi ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe eşlik etti.





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