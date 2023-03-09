Gaziantep'te kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

F harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları, kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan bazı malzemelere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.