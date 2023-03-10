İslahiye'de el işi atölyesine katılan depremzede kadınlar "üreterek iyileşiyor"

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN/CEBRAİL CAYMAZ -Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen el işi atölyesi çalışmalarına katılan kadınlar, üreterek afetin etkisinden uzaklaşıyor.

Depremlerin ardından ilçede Kalyon Holding tarafından oluşturulan 3 bin kişilik konteyner kentte, spordan sanata birçok etkinlik düzenleniyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) de "Üreterek İyileşiyorum" projesi kapsamında düzenlenen "sıfır atık el işi" atölyesinde kadınlar, depremin etkisinden uzaklaşırken el becerilerini geliştirme imkanı da buluyor.

Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinden geri dönüşüm eğitmeni Özgül Yılmaz'ın eğitim verdiği atölye çalışmalarına konteyner kentte kalan 15 kadın katılıyor.

- "Yaraların sarılması için çalışmalar yapıyoruz"

HKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Köse, AA muhabirine, depremden sonra yaraların sarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Eğitimlerin sadece İslahiye ile sınırlı olmadığını, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta açtıkları eğitim çadırlarında, okul öncesi eğitimden psikolojik desteğe faaliyetlerinin olduğunu aktaran Köse, "Bizler de depremi yaşamış, sevdiklerini kaybetmiş, buranın insanlarıyız. Çok yıkıcı bir depremdi, kayıplarımız oldu ama iyileşmemiz gerekiyor. Biz de 'En iyi iyileşme yöntemi üreterek iyileşmektir.' dedik. Bu bağlamda kadınlarımızı deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaştırmak, onları üreterek mutlu etmek, ekonomik hayatın içerisine dahil etmek amacıyla yola çıktık." diye konuştu.

Köse, her geçen gün atölyeye katılımın artığını dile getirerek, "Teorik eğitimlerimiz sohbet ortamında oluyor. Uygulamalı eğitimlerde de üreterek, somut çıktılarla onları iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede amacımız kendi ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir mecra oluşturup onları ekonomik hayatın içerisine dahil etmek." dedi.

Sıfır atığın önemine işaret eden Köse, kadınları bu yönde de bilinçlendirdiklerini anlattı.

Köse, projenin çok boyutlu olduğunu belirterek, "Depremden etkilenen kadınların psikolojisini düzeltmek istiyoruz, üretmek istiyoruz. Aynı zamanda çevre kirliliği çok önemli, tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. Bu nedenle sıfır atık bağlamında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Birden fazla yönü olan bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Necibe Soy, devletin ve milletin bölgeye yardıma koştuğunu vurgulayarak, "Bizi kurtaran devletimdir, inkar edemem. Devletime, milletime kurbanım. Nakış, dikiş, örgü her şey yapıyoruz, çok güzel işler yapıyoruz." dedi.

Zekiye Akbaş ise eğitmenlerin kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, boş vakit geçirmek yerine burada el işi öğrendiğini için mutlu olduğunu söyledi.

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