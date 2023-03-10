İslahiye'de esnaf depremin ardından tek tek iş yerini açıyor

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GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde esnaf, iş yerlerinin kepenklerini yeniden açmaya başladı.

Bazı esnafın iş yerini açtığı İslahiye'de vatandaşlar, kamu ve bankacılık işlemlerini ise ilçeye getirilen mobil tırlarda ve oluşturulan çadırlarda yapıyor.

Tüpçü dükkanı sahibi Cafer Demir, AA muhabirine, depremin ardından çok sıkıntı çektiklerini söyledi.

İlçenin yavaş yavaş hareketlendiğini anlatan Demir, "Hayat normalleşiyor. Tabii insan seviniyor iş yerlerini açık görünce dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve müşterileri görünce. Bazen de üzülüyoruz. Bizim yakınlardan 19 kişi hayatını kaybetti. Bunun için çok üzülüyoruz ama her şey yavaş yavaş normalleşiyor." dedi.

Çiğ köfte ustası İsmail Alaca ise ilçeyi ayakta tutmak için esnafın iş yerlerini açmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Herkesin paraya ihtiyacı olduğunu belirten Alaca, "Çalışmak zorundayız. Bir yerden tutmamız lazım. Allah herkesin yardımcısı olsun. İslahiye çaresiz kalmasın, açalım ki canlansın biraz, hareketlilik olsun. İnşallah iyi olur." diye konuştu.

Eczacı Yılmaz Altundal da depremde çırağını kaybettiğini belirtti.

Acılarının tarifinin olmadığını dile getiren Altundal, "İlçeye elektrik gelmesiyle hizmet vermeye başladık. Amacımız ilçede ilaca ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak. Yoksa deprem şokunu hala atlatamadık. Bu kadar kayıp varken insan rahat olamıyor tabii." ifadesini kullandı.

- "Tabii ki zor bizim için ama mecbur hayat devam ediyor"

Dönerci Ahmet Kesen de çarşının gittikçe hareketlendiğini ve bunun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Müşterileriyle kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Kesen, "Ölen arkadaşlarımız oldu. Tabii ki zor bizim için ama mecbur hayat devam ediyor. İş yerimizi açtık buradaki arkadaşlar mağdur olmasın diye. Dönerde indirim yaptık. Normalde 35 liradan 25 liraya düşürdük." sözlerine yer verdi.

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