AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özhaseki ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yetkililerden bilgi alan Özhaseki, geçici barınma merkezlerini gezdi.

Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren AK Parti'li belediyelerin tamamının organize edilerek vatandaşa hizmet vermek için bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Belediyelerin deprem bölgelerinde önemli faaliyet yönettiğini anlatan Özhaseki, "Tabii acı bir manzara ama yapılan hizmetleri görünce gurur duyuyoruz. Başkanlarımız müthiş işler yapmış. Enkazlar çok hızlı kaldırılıyor, çadır ve konteyner kentler kuruluyor. Kısa süre içinde bütün vatandaşlarımıza konteyner kentte yaşama fırsatı sunulacak." ifadesini kullandı.

Özhaseki, kalıcı konutların yapımına başlandığını, barınma merkezlerinde de birçok imkan sunulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada çocuklar için spor yapacakları yerler, rehabilitasyon merkezleri, hatta depremden zarar gören hayvanların bakımının yapıldığı ortam oluşturulmuş. Çocuklar, gençler, vatandaşlar burada gezdiği zaman eskiden olduğu gibi normal çarşının içine girmiş gibi, normal bir dönemde hissedebileceği gibi, ruhen belki rahatlayacağı ortama kavuşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afetin altından kalkabilecek bir tek millet yok. AK Parti ailesi olarak hepimiz sahadayız. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız yara sarmak için çırpınıyor."



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