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İş makinesi operatörleri ve kamyon şoförleri deprem bölgesinde mesai gözetmeden çalışıyor

AA

İş makinesi operatörleri ve kamyon şoförleri deprem bölgesinde mesai gözetmeden çalışıyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerde görev alan iş makinesi operatörleri ile kamyon şoförleri ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeden görev yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel şirket ve kamu kurumlarından depremden etkilenen 11 ile gelen iş makinesi operatörleri, depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Operatörler, çok hassas şekilde kaldırdıkları moloz ve kalıpların altından bir can daha kurtarma umuduyla aralıksız çalıştı.

Ağır hasarlı binaların yıkımı ve molozların taşınması, konteyner kentlerin alt ve üstyapı çalışması ve kurulumunda da yine vinç ve ekskavatör operatörleri ile kamyon şoförleri saatlerce görev aldı.

İslahiye ilçesine Düzce'den gelen ekskavatör operatörü Zafer Akar, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri afet bölgesinde çalıştığını söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini ancak milletçe el ele verilerek her şeyin üstesinden gelineceğine inandığını ifade eden Akar, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında insanı zorlayan anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Hayatını kaybeden insanları gördüklerinde çok üzüldüklerini, insanların canlı çıkmasını sağladıklarında çok mutlu olduklarını anlatan Akar, "Her kepçe vuruşunda insan rahatsız oluyor. Dibinde insan var, acaba zarar verir miyim diye. Bir yandan çocuk oyuncukları, bir yandan insanların özel eşyaları çıkıyor. İnsan psikolojisini etkiliyor bunlar. Biz sonuna kadar buradayız. Burası düzelene kadar, insanlar normal hayatlarına dönene kadar inşallah arkadaşlarımızla burayı tekrardan insanlara kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

- "Ömrümde ilk defa böyle büyük bir deprem gördüm"

Özel bir hafriyat şirketinin yetkilisi Kadir Karadoğan ise deprem günü haber alır almaz tüm iş makineleriyle Düzce'den deprem bölgesine doğru yola çıktıklarını söyledi.

Zamana karşı yarıştıklarını belirten Karadoğan, "Bir can, bir candır diye yola çıktık. Bir taş bile kaldırsak bizim için kardır. Altında bir canlı çıkar diye, o zihniyetle yola çıktık. Yani gerçekten de anlatılmaz bir duygu, içler acısı. Ömrümde ben ilk defa böyle büyük bir deprem gördüm. Elazığ ve Van depremlerinde de, diğer illerde çeşitli afetlerde çalıştım ama inan bu bölge oralara benzemiyor. Yani çok sayıda olduğu için hepsine ulaşmak zordu." dedi.

Günlerce aç ve uykusuz kaldıklarını belirten Karadoğan, şöyle devam etti:

"Yani kurtarabildiğimizi de kurtardık Allah'a şükür. Çok zor günlerdi. Uyku, yemek, çay bunları hiç aramadık. Yeter ki bir can kurtaralım diye. Orada enkazın altında bir canlı çıktığı zaman çok mutlu oluyoruz. Yani orada iki aylık, üç aylık çocuklar, anne, baba, çocuk kucağında bu tür şeylerle de karşılaştık. Çok zor, anlatılamaz yani. O psikolojiyi yaşamak çok zor. Gerçekten zor günler geçirdik. On beş gün boyunca uyku, açlık nedir bilmedik. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Operatörlerim canla başla gece gündüz durmadan çalıştılar bir can kurtaralım diye. Allah bin kere razı olsun onlardan. Onun için kısa sürede inşallah elimizden gelen bütün imkanları verip bir an önce şehirleri normalleştirmeye çalışacağız var gücümüzle."

- "Milletin umutlarını, eşyalarını sırtlayıp götürüyoruz"

Kamyon şoförü Cüneyt Pınaroğlu ise depremin ilk gününden itibaren bölgede çalıştığına işaret etti.

Mesleğinin zorluğundan bahseden Pınaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletin bir nevi umutlarını, eşyalarını alıp, sırtlayıp götürüyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zor bir duygu. Temennim o ki en kısa zamanda inşallah toparlarlar. Eski günlerine geri dönerler. Çünkü biz de bu afeti Van'da yaşadık. Sancılı bir süreç oldu, çok şükür toparlandı. Van eski haline döndü. Umuyorum ki buralar da eski haline dönecek. Daha güzel bir kent olacak, daha güzel bir şehir olacak. Yani devletimizin yardım ve desteğiyle inşallah güzel günler bekliyor bu insanları. Bakıyorum ki çocuğun ayakkabısı içinde, elbiseleri içinde. Milletin umutlarını, eşyalarını götürüp resmen çöpe döküyoruz. Ağır bir duygu, ağır bir yük."

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