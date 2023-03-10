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İslahiye'deki çadır kentte yaşayan çocuklar, gölge oyunuyla moral buluyor

AA

İslahiye'deki çadır kentte yaşayan çocuklar, gölge oyunuyla moral buluyor

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ/MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır kentteki çocukların yüzü geleneksel gölge oyunlarıyla gülüyor.

Gaziantep'te depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Öztahtalı ve Bursalı hayali Nevzat Çiftçi tarafından depremzede çocuklara "Karagöz", "Komşu" ve "Fareli" gibi gösteriler sunuluyor. Bu sayede çocuklar çadır kentte eğlenceli vakit geçiriyor.

Öztahtalı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki felaketin ardından ülke olarak büyük üzüntü duyduklarını ve bu durumdan en çok da çocukların üzüldüğünü söyledi.

Deprem travmasının çocukların üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi için etkinlik yaptıklarını dile getiren Özkahtalı, şöyle konuştu:

"Karagöz perdesi ile çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki ileride çok ciddi travmaların sonuçları onları etkileyecek. Biz burada çocukların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Uludağ Üniversitesinden çıkıp buralarda hemen her gün ayrı bir şehirde bir perde kurarak çocukları gülümsetmek en önemli hedefimizdir."

Çadırlarda çocukların anlayabileceği oyunların oynatıldığını ifade eden Özkahtalı, Komşu ve Fareli gibi kukla oyunları oynattıklarını, çocukların yüzlerindeki tebessümü görünce mutluluk duyduklarını kaydetti.

- "Karagöz, çocukların hayatında kötü şeyleri unutturuyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığını oyuncusu Bursalı hayali Nevzat Çiftçi de Karagöz oyununun evrensel gücü bulunduğunu belirtti.

Çocukların kendileriyle saklambaç da oynadığını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Perdede olanlar sanki sokakta geçiyormuş gibi neşeli geçiyor. Burada önemli olan Karagöz'ü oynatarak çocuklar üzerinde olumlu etki bırakmak. Bu oyundan çocuklar bir dakikalık zevk bile alsalar kedilerini başka bir dünyada hissediyor. Hayatlarındaki kötü şeyleri de unutturuyor. Bir tiyatro gibi Karagöz oyununu gittiğimiz her yerde oynatabiliyoruz. Perde bir tiyatro sahnesi. Her dile, her yaşa her seviyeye göre ayarlanabiliyor. Bu durum bizim için de bir avantaj. Çocuklar için de bir şans oluyor."

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