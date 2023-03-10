Depremin etkilediği Gaziantep'teki tarihi yapılar bilimin ışığında onarılacak

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te bulunan tarihi yapı ve mekanlardaki hasar kayıt altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri depremin ardından zarar gören tarihi yapı ve mekanların kayda alınması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda birçok üniversitenin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin bulunduğu bilim kurulunca, saha incelemesi ve raporlama gerçekleştirildi.

Verilerin toplandığı rapor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teslim edildi.

Şahin, gazetecilere, afet sonrası hasar alan kültürel mirasları bilimin ışığında iyileştirileceğini ve kuvvetlendirileceğini belirtti.

Gaziantep'in tarih bakımında önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bilim kurulundaki hocalarımız kendi alanında uzman. Gaziantep Kalesi başta olmak üzere han, hamam ve minarelerin bir an önce restorasyona ihtiyaç olduğu bir dönemde bilimin sesine kulak veriyoruz. Hocalarımızın çalışmalarının ardından elimizde çok önemli rapor var. Öncelikle güvenlik ve ardından belgeleme başlıklarıyla aşamalarda ne yapmamız gerektiğini, şehri hızlı bir şekilde bütün dönemlerin dokularını eski haline döndürecek altyapıyı oluşturacağız."

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Gök ise kentin depremin hasarını çok kısa sürede atlatacağına inandığına işaret ederek, bilimin rehberliğinde, bilginin ışığında varlıkların kültürün ve toplumun istifadesine sunulacağını dile getirdi.

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