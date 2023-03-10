Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir esnaf, 2 bin depremzedeye tavuk döner dağıttı.
İlçede çadır kentteki yemek dağıtımında konuşan Kazım Tigen, Gaziantep'teki kebap dükkanını kapatıp bölgeye geldiklerini söyledi.
Nurdağı ilçesindeki 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram ettiklerini aktaran Tigen, "Depremzedelere tavuk döner dağıtıyoruz. Buradaki depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gaziantep merkezden geliyoruz. 20 kişilik ekiple burada çalışıyoruz. 2 bin kişiye tavuk döner dağıttık. Depremzede kardeşlerimiz de bu durumdan oldukça memnun." diye konuştu.
Depremzede Hüseyin Kızılkaya da emeği geçen herkese teşekkür etti.