Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir esnaf, 2 bin depremzedeye tavuk döner dağıttı.

İlçede çadır kentteki yemek dağıtımında konuşan Kazım Tigen, Gaziantep'teki kebap dükkanını kapatıp bölgeye geldiklerini söyledi.

Nurdağı ilçesindeki 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram ettiklerini aktaran Tigen, "Depremzedelere tavuk döner dağıtıyoruz. Buradaki depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gaziantep merkezden geliyoruz. 20 kişilik ekiple burada çalışıyoruz. 2 bin kişiye tavuk döner dağıttık. Depremzede kardeşlerimiz de bu durumdan oldukça memnun." diye konuştu.

Depremzede Hüseyin Kızılkaya da emeği geçen herkese teşekkür etti.

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