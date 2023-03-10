Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

İslahiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'teki sosyal alanları gezen Karaismailoğlu, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra konteyner kentteki mescitte cuma namazı kıldı.

Ardından Nurdağı ilçesine geçen Karaismailoğlu, Tek Yürek Meydanı'ndaki sosyal tesislerde incelemede bulundu, vatandaşlarla konuştu.

Konteyner kenti de dolaşan Karaismailoğlu'na programlarında Gaziantep Valisi Davut Gül ile İslahiye ve Nurdağı'nda koordinatör olarak görev yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci eşlik etti.

Daha sonra Gaziantep Valiliği'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.