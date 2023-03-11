Gaziantep'te 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adresteki aramalarda, kaçak 5 bin litre akaryakıt ve 160 kilogram nargile tütünü ile fiber tank ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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