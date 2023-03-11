Düzceli gönüllü öğretmenler İslahiye'de çocuklara eğitim verirken eğlendiriyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN/CABRAİL CAYMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine Düzce'den gelen gönüllü öğretmenler, eğitim verdikleri öğrencilerle eğlenceli vakit de geçiriyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 14 öğretmen, depremlerin yıkıma neden olduğu İslahiye'ye bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada Türk Silahlı Kuvvetlerince kurulan çadırları okula dönüştüren gönüllü öğretmenler, çocukların motivasyonlarını artırmak için palyaço gösterisi, yüz boyama ve zeka oyunları gibi etkinlikler düzenledi.

Düzce'den gelen okul müdürü Ali Kemal Ardıç, AA muhabirine, gönüllü 14 arkadaşıyla eğitim faaliyetlerine destek için İslahiye'de görev yaptıklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren tüm arkadaşlarıyla koordine halinde olduklarını anlatan Ardıç, "Biz neler yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir fırsat çıktı. Hepimiz zaten başvurumuzu yapmıştık." dedi.

Ardıç, 10 gündür deprem bölgesinde olduklarını aktararak "Burada 4 farklı eğitim çadırında faaliyetler yürüttük. Türkbahçe'deki okulun kurulumunu da bizler yaptık. İlkokul, ortaokul ve okul öncesi yer alıyor. 54 öğrencimize eğitim öğretim çalışmalarını rehberlik, psikososyal destek gibi faaliyetleri yürüttük. Ayrıca üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizle alakalı hem kaynak olarak hem de rehberlik olarak destekte bulunduk." diye konuştu.

Hem çocukları mutlu edebilmek hem de ailelerle daha fazla bir araya gelebilmek için şenlik düzenlemeye karar verdiklerini belirten Ardıç, "Hepimiz eğitimciyiz, bizim için en güzel şey çocukların mutlu olabilmesi. Buna bizim katkı sağlayabilmemiz öğretmen için en güzel duygudur." ifadesini kullandı.

Okul müdürü Abdurrahman Parlak da depremlerin ilk anından itibaren öğretmen arkadaşlarıyla deprem bölgesine gelmek istediklerini anlattı.

Öğrencilere moral verdikleri için çok sevindiklerini dile getiren Parlak şunları kaydetti:

"Biz de depremi yaşamış olarak biliyoruz ki öğrenciler çok sıkıntı çektiler. Bir an önce gidelim, öğrencilerle yüz yüze gelelim, onlarla beraber motivasyonlarını artıracak faaliyetler yapalım istedik. Buraya geldiğimiz için çok sevindik. Öğrencilerin günden güne iyileştiğini fark ettik. Şimdi gözlerinin içi gülüyor, ilk geldiğimizde öğrenciler bomboş bakıyordu. Çok üzüldük. Geldiğimizde karar aldık, depremle ilgili hiçbir şey sormadık. Şu anda gözlerinin içi gülüyor, iyi ki gelmişiz."

Düzce depremini yaşadığını anlatan Parlak şöyle konuştu:

"Arada çok büyük fark var. Birkaç gün geçtikten sonra hemen müdahil olduk, öğretmenlerimizi deprem bölgelerine gönderdik. Gideceğimiz okullar hazır, çadırlar hazır, yememiz içmemiz, temizliğimize varana kadar her şey düşünülmüş. 1999 depreminde ise peşinden hemen 12 Kasım depremine yakalandığımız için benim bulunduğum okul yıkılmadığından tüm Düzce'nin öğrencileri oraya geldi. Diğerleri çadır kurulana, motivasyon yapılana, öğretmenler bir araya toplanana kadar bir dönem geçti. Öğrencileri unuttuk herkes kendi telaşındaydı. O zamanki şartlarla şimdi şartlar arasında büyük farklar var. İlk 17 Ağustos'ta, 12 Kasım'da depremler olduğunda Düzce Milli Eğitim tamamen boşaldı. Yerli öğretmenler gidince, yeni gelen öğretmenleri motive etmek çok zordu oldu. Çok sıkıntılar çektik."

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