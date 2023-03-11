Nurdağı'nda yapımı tamamlanan sahra hastanesi hizmete hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan sahra hastanesi, yakın zamanda hasta kabulüne başlayacak.

Depremde ağır hasar alan Nurdağı Devlet Hastanesini devre dışı bırakan Sağlık Bakanlığı, ilçenin muhtelif yerlerine kurduğu büyük sağlık çadırlarında vatandaşa hizmet sundu.

İlçede yapımı devam eden ve kısmen hizmete açılan konteyner kentin yakınına kurulan 25 yataklı sahra hastanesi, hizmete hazır hale getirildi.

İçinde ameliyathane, röntgen ve tahlil odası gibi önemli bölümlerin olduğu sahra hastanesi, aynı anda 700 kişiye hizmet verebilecek.

- "İlçe halkına hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz"

Nurdağı UMKE Kriz Koordinasyon sorumlusu paramedik Ayşegül Demiralp, AA muhabirine, ilçe halkına hizmet için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Sahra hastanesinin 4 ana branştan oluştuğunu aktaran Demiralp, "Sahra hastanemizde acil tıp uzmanlığı, dahiliye, çocuk ve kadın doğumdan uzman hekimlerimiz 24 saat görev yapacaklar. Aynı zamanda göz ve psikiyatriden de desteklerimizi buradaki vatandaşlarımıza sunacağız. Bulunduğumuz bu yapı, 25 yataklı bir hizmet alanı. Aynı zamanda içerisinde ameliyathanesinin, laboratuvarının hatta kan bankasının da bulunduğu bir yapı içerisindeyiz. Burası aynı zamanda yaz kış olarak ısıtması ve soğutması yapılacak şekilde yapıldı. Aynı anda gün içerisinde 700 kişiye hizmet verecek bir yer." diye konuştu.

Demiralp, vatandaşlara üçüncü basamak hastane hizmeti verebileceğini anlatarak, "Acil ve ivedilikle diğer şehirlere sevk edilmesi gereken hastalarımızın, dış alanda bulunan ambulanslarımız, helikopter ambulanslarla sevkini sağlayabileceğimiz bir yapı burası." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.