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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde oto galericiler de büyük yara aldı

AA

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde oto galericiler de büyük yara aldı

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda kişinin ekmek kapısı olan oto galeriler de büyük hasar aldı.

Türkiye'nin önemli oto alım satım yerlerinden Nurdağı ilçesindeki galerilerde özellikle ticari ve panelvan tipi araçların satışı ön planda bulunuyor. Çok sayıda kişiye doğrudan ve dolaylı ekmek kapısı olan oto galerilerin önünde satış için bekleyen yüzlerce araç, depremde enkaz altında kaldı.

Yürütülen çalışma sonucu çoğunluğu enkaz altından çıkarılan ve boş bir araziye götürülen araçlar, polis ekiplerince korunuyor.

İlçede oto galericilik yapan Harun Çolak, AA muhabirine, ilçede yaşayanların önemli kısmının geçimini bu işten sağladığını söyledi.

Depremin kendilerini maddi ve manevi olarak çok etkilediğini belirten Çolak, "İlçede en az 500 galeri vardı. Her galeri 10 kişiye ortalama ekmek kapısı olsa, 5 bin kişi yapıyor. Yaklaşık 5 bin kişi bu işten geçimini sağlıyor. Bu galerilerde satışı bekleyen aşağı yukarı 5 bin araç vardı. Bunun en az 1000'i gitti." dedi.

Galerisindeki 17 araçtan 7'sinin enkaz altında kaldığını kaydeden Çolak, "İlçedeki vatandaşın dörtte biri bu işle uğraşıyor. Türkiye'de bu anlamda ilk sıradaydık. Türkiye'nin hemen hemen hiçbir yerinde böyle bir ticaret yok. Panelvanları açıp tadilat yaparak projeyle minibüse çeviriyorduk. Onun da bir avantajı vardı. Bir de konum olarak avantajımız vardı. Güzel bir ticaretimiz vardı burada." ifadelerini kullandı.

Hasar gören araçlarının çoğunun kullanılamaz halde olduğuna dikkati çeken Çolak, "Hepsi pert durumda. Bunlar artık yapılmaz. Bakıyorsunuz araç sıfır kilometre ama tavanı komple gitmiş. Yani depremde en çok zarar gören sektör galericiler oldu." diye konuştu.

- "Çok şükür demekten başka çaremiz yok"

Oto galerici Ahmet Atlı da deprem anı ve sonrasının felaket olduğunu, bunun tarifinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Atlı, şöyle devam etti:

"İlçe ticareti yüzde 80-90 oto alım satım üzerine. Sanayi de bundan ekmek yediği için, ilçenin ana dinamiği oto alım satım ve oto sanayi üzerine kurulu. Burası biterse Nurdağı diye bir şey bulamazsınız. Çünkü burada fabrika yok, büyük sanayi yok. Tarım da belli düzeyde zaten. Deprem hepimizi çok kötü etkiledi. Ben en yakın olarak halamı kaybettim. Çok fazla kayıp var."

Atlı, insanların şok etkisinde olduklarına işaret ederek, "Yavaş yavaş algılamaya başlıyoruz. Yani çok acı bir durum ama öncelikle can. Bu galerilerin çoğu en az 20 yıllık. Şurası benim babamın yeriydi, 55 yaşında. 55 yıldır biriktirdiği yerdi burası ama hepsi yok oldu ama çok şükür demekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

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