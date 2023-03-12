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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konteyner kentlerdeki depremzedelere mutfak seti dağıtılacak

AA

Konteyner kentlerdeki depremzedelere mutfak seti dağıtılacak

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konteyner kentlerde barınan depremzedelere mutfak seti dağıtılacağını belirtti.

Şahin, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il ve bağlı ilçelerin etkilendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 25 Şubat'ta Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzedeleri ziyaret ettiğini anımsatan Şahin, Emine Erdoğan'ın bir kadın ve anne hassasiyetiyle depremzede kadınları düşündüğünü dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın depremzede kadınlarla yakından ilgilendiğini, ihtiyaçların giderilmesi için kendilerini harekete geçirdiğini belirten Şahin, "Hanımefendi geldiğinde mutfak araç ve gereçlerinin önemini, özellikle herkese birer sefer tası verilmesi gerektiğini, bir an önce tek kullanımlıktan çıkılması gerektiğini söyledi, çünkü ailenin bütün eşyası enkaz altında." dedi.

Mutfak eşyasının evler için önem taşıdığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Elinizde bir kaşığınız, çatalınız, beraberinde bir tencereniz olmazsa olmaz. Çok basit bir şey ama olmadığı zaman çok değerli. Biz bunun üzerine hemen, biliyorsunuz konteyner kentlere geçiliyor, buranın mutfağı, ocağı var, kendi yemeğini yapabilecek altyapısı oluştu. Hemen onlara bir mutfak seti gönderdik. Hanımefendi bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Bu çalışmanın bütün deprem bölgesinde, 11 şehirde ve bütün ilçelerde uygulanmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüşüldü. Bakanlığımız bu konuda bize güçlü destek veriyor. Hem Gaziantep özelinde hem bütün bölge genelinde depremle ilgili mutfak malzemelerinin bir an önce dağıtılmasında hızlı şekilde bu ihtiyacı giderecek çalışmada bize yardımcı oldular."

Desteklerinden ötürü Emine Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, "Deprem bölgesindeki bir kadının, annenin ihtiyacının ne olabileceğini görüp hızlı aksiyon alıp hızlı şekilde bu ihtiyacı giderme konusunda bize verdiği destek için çok özel teşekkür ediyorum, bütün anneler ve kadınlar adına." ifadesini kullandı.

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