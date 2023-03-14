Gaziantep'te depremlerin ardından binalara girmeye korkanlar karavan parkta kalıyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK/FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'te 6 Şubat'taki depremlerin ardından binalara girmeye korkan vatandaşlar, Alleben Göleti kıyısında karavanda kalıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Yamaçtepe Mahallesi Alleben Göleti kıyısında yaptırılan karavan park, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kapılarını ücretsiz açtı.

Normal kapasitesi 35 araçlık olan karavan park, deprem nedeniyle yaklaşık 90 karavana ev sahipliği yapıyor. Burada kimi vatandaşlar kendi karavanında bazıları ise kiraladıklarında kalıyor.

Karavanda yaşayan Nazlı Özaslan, AA muhabirine, daha önce karavan parkı duyduğunu ancak hiç gitmediğini belirtti.

Depremde çok korktuklarını ve halen evlerine giremediklerini ifade eden Özaslan, şunları söyledi:

"İlk geceyi dışarıda geçirdik. Sonra bir karavan aldık ve buraya geldik. Buranın tüm olanaklarından faydalanıyoruz. Duşundan, tuvaletine, mutfağına kadar. Her şey çok güzel. Karavanda ben, kızım ve torunum kalıyoruz. Bazen kitap okuyorum bazen de el işi yapıyorum. Doğayla uğraşıyoruz. Kızım işe gidiyor, torunum buranın kütüphanesine gidiyor. Ben de yemek ve bulaşıkla uğraşıyorum. Tüm illerde bunun gibi karavan parkın olması lazım bence. Bu karavan park olmasaydı çadırda kalacaktık ama bunun bulunmasından çok memnun olduk. Bütün şehirlerde olması lazım çünkü herkesin çok işine yarar. Sadece deprem zamanı değil, başka zamanlar için de lazım."

- "Burası Türkiye'nin en iyileri arasında"

Garip Çil ise deprem nedeniyle çocuklarıyla 7 kişi karavanda kaldıklarını ifade etti.

Karavan parkın olanaklarının iyi olduğunu belirten Çil, "Çocuklarım akşam gelip bende kalıyor. Burası mükemmel bir yer. Ben Türkiye'yi geziyorum. Burası Türkiye'nin en iyileri arasında. Buradan çok memnun kaldım. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Deprem nedeniyle tüm imkanları bize verdikleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Burada bazen bisikletle geziyorum, alışveriş yapıyorum, akşam çocuklarla burada yemek yiyoruz. Yedi kişi kalıyoruz karavanda, idare ediyoruz." dedi.

Ortaokul öğrencisi Fatma Sayan Uçar da karavanda anne ve babaannesiyle kaldığını belirtti.

Doğayı çok sevdiğini söyleyen Uçar, "Gün içinde kaykaya biniyorum. Okula gidiyorum. Burada bir kütüphane var, orada ödevlerimi yapıyorum. Hayvanlarım var burada, kedi ve köpek onlarla ilgileniyorum." diye konuştu.









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