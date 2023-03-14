Nurdağı ve İslahiye'de afetzedelere gıda ve hijyen paketi yardımı sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, iki ilçenin mahallelerinde yaşayan vatandaşlara, temel ihtiyaç malzemesi ve hijyen paketi dağıttı.

Öte yandan, vatandaşların belediyenin "Alo 153 Çağrı Merkezi"ni arayarak talep ettiği ürünler de karşılanıyor.





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