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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te depremzedelere 5 bin tonun üzerinde yakacak odun dağıtıldı

AA

Gaziantep'te depremzedelere 5 bin tonun üzerinde yakacak odun dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelere, ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin tondan fazla yakacak odun dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından sahada olduklarını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün hızlı şekilde organize olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine desteğin yola çıktığını belirten Topçu, desteği Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yönlendirdiklerini dile getirdi.

İki ilçede 60'a yakın pikabın sürekli odun sevkiyatı yaptığına işaret eden Topçu, "Depremin yaşandığı gün hava çok soğuktu. Gıdadan önce yakacak oduna, insanların ısınmaya ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla biz de bu görevi elimizden geldiğince ifa etmeye çalıştık. İlçelerden köylere kadar hiçbir talebi boş çevirmedik." ifadesini kullandı.

Yakacakları vatandaşların kapısına kadar götürdüklerini vurgulayan Topçu, "Orman Genel Müdürlüğü olarak en önemli görevimiz, vatandaşların yakacak odunlarını karşılamaktı. Diğer taraftan valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla kömürler ve sobalar geliyor. Yine bu yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Topçu, yakacak yardımlarının devam edeceğinin altını çizerek, "İslahiye ilçesine 1885 ton odunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, 690 ton kömür dağıttık. Nurdağı ilçesinde de 3 bin 176 ton, Gaziantep merkezde 442 ton, Nizip ilçesine 42 ton ve diğer ilçelere de kısmen dağıttık. Oralarda fazla mağduriyet yoktu, o yüzden rakamlarımız daha düşük. Toplamda ise 5 bin 545 ton odunu dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Depremin ilk gününden itibaren 12 iş makinesi, 21 arazöz, 55 pikap ile 350 personelle depremzedelere ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Topçu, enkaz kaldırma çalışmalarında oluşan aşırı toza karşı arazözlerle su sıkarak önlem aldıklarını sözlerine ekledi.


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