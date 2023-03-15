İslahiye'de depremler nedeniyle zarar gören eski mezarlar görüntülendi

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gören eski mezarlar görüntülendi.

Depremlerden etkilenen Çerçili Mahallesi'nde bazı evlerin yıkılmasıyla can kayıpları yaşanırken, mezarlık da hasar gördü.

Muhtar Savaş Kuş, AA muhabirine, deprem nedeniyle köyden 10 kişiyi kaybettiklerini söyledi.

Halen şoku üzerlerinden atlatamadıklarını anlatan Kuş, "Deprem o kadar derindi ki 300-400 yıllık mezarlarımız dümdüz oldu. Demek ki 300 yıldır böyle bir deprem görmemişiz. Yeni olan 100 yıllık mezarı çok etkilememiş ama onu da yanındaki diğer mezarın duvarı kurtarmış. Biz buna deprem değil kıyamet diyoruz. Tarihi olan 6-7 mezarımız yıkıldı." diye konuştu.

Mahalle sakini Ahmet Dilek ise depremden sonra ailesinin mezarını ziyarete geldiğini ifade ederek, "Mezarları görünce şok yaşadık. Özellikle bu kara taş mezarların hiç yıkılmayacağını düşünürken hepsi darmadağın olmuştu. Neye uğradığımızı şaşırdık, büyük felaket." dedi.

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