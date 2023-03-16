Birleşik Arap Emirlikleri, ramazan ayında depremzedelere 200 ton hurma dağıtacak

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GAZİANTEP (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ramazan ayında depremden etkilenen illerde dağıtılmak üzere 200 ton hurma gönderecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arap ülkelerinden Türkiye'ye yardım faaliyetleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Dubai'nin Ankara Büyükelçiliği koordinasyonuyla hurma taşıyan bir kargo uçağı, Gaziantep Havalimanına indi.

Kargo uçağından indirilen 28 ton hurma, AFAD'ın lojistik merkezine yönlendirildi.

BAE'nin ramazan ayına kadar toplam 200 ton hurmayı, Türkiye'ye göndereceği belirtildi.





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