Kuveyt'ten depremzedelere gönderilen yardımları taşıyan kargo uçağı Gaziantep'e ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Kuveyt'teki yardım kuruluşlarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki afetzedeler için gönderdikleri yardımları taşıyan 15'inci kargo uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi.

Kuveyt İnsani Yardım Derneği Proje sorumlusu Mahmut el-Misbah, AA muhabirine, "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında toplanan yardımların Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırıldığını aktardı.

Misbah, bu kapsamda havalimanına ulaşan 15'inci uçakta battaniye, gıda kolisi, hijyen paketi, elbise, çocuk ve hasta bezi ile hurma bulunduğunu belirterek, "Depremin ilk gününden beri Türkiye'nin yanındayız. Daha önce de Türkiye'de AFAD, İHH gibi kurumlarla çalışmalar yürüttük. Kuveyt'teki kampanya devam ediyor. Sıkıntılar bitene kadar yanınızda olacağız." dedi.

Paletlere konularak uçaktan indirilen gıda ve yardım malzemeleri, depremden etkilenen bölgelere sevk ediliyor.





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