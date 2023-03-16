Gaziantep'teki belediyelerden Şanlıurfa'ya destek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri, Şanlıurfa'da yaşanan sel afeti için ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da yaşanan sağanak yağmur sonucu oluşan taşkın ve sel için bölgeye yardım için ekiplerini gönderen Büyükşehir Belediyesi, toplam 10 kişiden oluşan 3 sualtı arama kurtarma ekibi, sualtı arama kurtarma aracı ve zodyak botu bölgede çalışma yürüten ekiplere destek için yönlendirildi.

Ekipler çalışmalarına sürdürürken bölgede başlanılan temizlik çalışmaları için ev ile iş yerlerine giren suları çekmek amacıyla motopomp, dalgıçlar, caddeler ve sokakları yıkamak için ise arasöz gönderildi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ise selden etkilenen Şanlıurfa'da altyapı çalışmaları için bölgeye depremde arıza ve onarım çalışmalarını başarılı bir şekilde yöneten 30 kişilik ekibi yönlendirdi.

- Şahinbey Belediyesi

Şahinbey Belediyesi'nin görevlendirdiği ekipler, Şanlıurfa'da çalışmalara destek olacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa halkının yanında olduklarını belirterek, "Daha önce deprem felaketi yaşayan ve ardından sel felaketine maruz kalan illerimizden Şanlıurfa'ya destek olarak oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimizin yaralarını sararak, hem deprem hem de sel felaketinde yaşanan tüm olumsuzlukları omuz omuza vererek en kısa sürede ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

- Şehitkamil Belediyesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Şanlıurfa'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fadıloğlu, Şanlıurfa'da temizlik hizmetlerine destek verdiklerini belirtti.

Şehitkamil Belediyesi'nin Şanlıurfa'da aşırı yağışların sebep olduğu sel bölgelerine müdahale etmek ve su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Çok sayıda iş makinesi ve personelini Şanlıurfa'ya gönderen Şehitkamil Belediyesi, yaraları sarmak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kardeşlik hukuku içerisinde, gelen talepler neticesinde ekip arkadaşlarımız şu anda iş makinelerimizle Şanlıurfa'da temizlik hizmetlerine destek veriyor. Rabbim bir daha böyle sıkıntılar vermesin."

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