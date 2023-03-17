Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aralarında çocukların da bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan M.A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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