Gaziantep'te sağanak ve dolu yağışının ardından temizlik çalışması yapılıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından su tahliye ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Kentte dün etkili olan sağanak ve dolunun ardından taşan Allaben Deresi ve çevresindeki parkta temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri ile temizlik işçileri, dere içinde ve yolda biriken balçıkları temizliyor.

Yağışın öğleden sonra yeniden başlaması bekleniyor.



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